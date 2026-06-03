Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nden Hüseyin Tanrıverdi'nin eşi Cevriye Tanrıverdi vefat etti.

Çorum'da Ateş Giyim ve Yapı Şirketi'nin sahibi İsmail Ateş'in kayınvalidesi, 2. Noter Katibi Hasan Tanrıverdi, Levent Tanrıverdi ve Hasibe Ateş'in annesi Cevriye Tanrıverdi hayatını kaybetti. Cevriye Tanrıverdi'nin vefatı, ailesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Merhumenin cenazesi öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Kuşsaray köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK