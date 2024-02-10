Temizkan, 31 Mart’ta sandığa gidilerek, Osmancık Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin seçileceğini belirterek, şehrin yönetiminin hangi fikre teslim edileceğinin ilan edileceğini ifade etti.

Şehrinin geleceğine ve kim tarafından yöneticiliğine karar verileceğinin altını çizen Temizkan, “Biz Saadet Partisi olarak, bu seçimi, çok önemsiyoruz. Biz bu seçimi, kötü gidişe dur deme fırsatı olarak kabul ediyoruz. Biz bu seçimi, işini hakkıyla yapamayanların gidişinin miladı görüyoruz” diyerek, seçimlerle ilgili açıklamasında şunları söyledi:

Sözüne sadık olmayanlar, milletin özüne vakıf olmayanlar şehrin eminliğini yüklenemezler. Milli görüş hizmetlerine hasret kalan 94 ruhunu arayan kardeşlerimize de buradan sesleniyoruz ve diyoruz ki; Nasrettin hocanın anahtar hikayesindeki gibi anahtarı kaybettiği yerde değil kolay olan başka yerlerde aramasınlar. 94’ün ruhu da bedeni de burada saadet partisindedir. Tam da bu yüzden “öze dönme vakti” diyoruz. Öze bağlılığını bildiğimiz milletimize “Başka Osmancık Mümkün” çağrısı yapıyoruz. Hemşerilerimize “Daha İyi Yaşamak Senin Hakkın” irademizi yansıtıyoruz. 31 Mart’ta seçmenlerimizden güven, fikirlerimize destek ve icra makamına gelebilmek için oy istiyoruz. Çünkü biz şehirleri yönetmeyi, insan için hizmet üretmeyi biliyoruz.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR