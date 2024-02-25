Genel Merkez'de kurulan Aday Destek Merkezi'nde adayların seçim sürecindeki faaliyetleri titizlikle takip edilirken, adaylara verilen eğitimler de hız kesmeden devam ediyor. Akademisyenlerin rehberliğindeki aday eğitimlerinde, adayların vatandaşlarla etkili iletişim kurması ve yerel yönetimlerin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşması gibi konular ele alındı.

Program sonrası Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Genel Merkezde ziyaret etti.

Cıdık, “Yaklaşan Yerel Seçimler öncesi muhterem Genel Başkanımızla Milli Görüş Belediyeciliği ile ilgili istişarelerde bulunduk, başkanımızın tecrübelerinden istifade ettik dualarını aldık” dedi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ