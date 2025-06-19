81 şehrin tamamında sahnelenen “Ruh Öküzüm” adlı tiyatro oyunu bugün (19 Haziran 2025 Perşembe günü) Çorumlu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

‘81 Şehir 81 Tiyatro’ projesiyle Büyük Anadolu Turnesinde olan ‘Ruh Öküzüm’ tiyatro oyunu, 81. şehrini Çorum’da tamamlıyor. Çorumluların yoğun ilgi gösterdiği ‘Ruh Öküzüm’ tiyatro oyunu için son kalan biletler “1 alana 1 bedava” kampanyasıyla bilet sitelerinde satışta. Oyun bugün saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda sahnelenecek.

Erkan Karadeniz’in yazıp yönettiği, Erkan Karadeniz ve Tuğçe Karabayır’ın rol aldığı 2 kişilik komedi türündeki oyun, Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon tarafından düzenleniyor. Oyunla ilgili bilgiler 0 549 251 33 06 nolu telefondan alınabilecek.

Editör: Haber Merkezi