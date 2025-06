Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğrencilerin sosyal ilişkilerini geliştirmesinin önemine değinerek, “Öğrencilerimizin en büyük mahrumiyetlerinden biri de dostluk eksikliğidir. Bu yüzden bu sene Biyografi Akademisi'ni programa dahil ederken, tarihimizdeki ve yakın geçmişimizdeki önemli isimleri tanımalarını amaçladık” dedi.

Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Çorum Öğretmenler Akademileri kapanış programı Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci'nin konuşmacı olarak katılırken, Vali Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, öğretmenler ve öğrenciler de etkinlikte hazır bulundu.

İstanbul'dan başlayarak ülke genelinde 50 şehirde uygulamaya konulan öğretmen akademileri Çorum’da da edebiyat, müzik, biyografi ve şehir-kültür akademisi alanında faaliyet gösteriyor. İlimizde gelecek yıl düşünce akademisinin de bu alanlara ekleneceğini belirten Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, her şehre özgü bir akademi kurma yetkisi verileceğini de vurguladı.

“TEKNOLOJİ BİZİM

İÇİN BİR ARAÇTIR”

Konuşmasında dijital dönüşümün eğitimle ilişkisine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Yelkenci, “Günümüzde dijital teknolojinin baş döndürücü hızda geliştiği bir dönemden geçiyoruz. Son 20-25 yılda yaşanan teknolojik gelişmeler, önceki dönemlerin katlarca fazlasını kapsıyor.

Bu hızlı değişim, beraberinde kültürel, sosyolojik ve eğitimle ilgili önemli sorunları da getiriyor. Ancak biz eğitimciler olarak şunu unutmamalıyız; teknoloji bizim için bir araçtır. Elbette teknoloji ile eğitim arasında ortak yaşam ilişkisi vardır. Eğitim teknolojiyi kullanır ve aynı zamanda ürettiği bilgi ve teknolojiyle gelişmesini sağlar. Ancak temel prensip, teknolojiyi bir araç olarak kullanmak olmalıdır. Öğretmenler olarak teknolojinin kültürle ilişkisini de göz ardı etmemeliyiz.

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında batının teknolojisini mi, yoksa hem teknolojisini hem de kültürünü mü almalıyız tartışması yaşanmıştır. Tevfik Fikret her ikisini de beraber almayı savunurken, Mehmet Akif Ersoy sadece teknolojisini almayı, kültürünü almamayı önermiştir. Sait Halim Paşa ise teknolojiyi almanın kültürü de beraberinde getireceği fikrini savunmuştur. Sosyal medyaya baktığımızda, bunun sadece bir kültürü değil, aynı zamanda bir etik anlayışı da beraberinde taşıdığını görüyoruz. Peki ne yapacağız, teknolojiden uzak mı duracağız, hayır, bu öğrencilerimiz için bir tehlike olur. Yapmamız gereken, teknolojiyi kendi kültür kodlarımızla uyumlu hale getirerek işlevsel kılmaktır. Bu, biz öğretmenlerin gönüllü olarak üstlenmesi gereken bir sorumluluktur. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri örgüsü temelli olması, bu noktada işimizi kolaylaştıracak ve üreten nesillerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmek, bu programın en önemli sonuçlarından biridir ve bu vesileyle vurgulamak isterim” dedi.



“PSİKOLOJİK HASTALIKLAR SOSYAL

MEDYADA DAHA HIZLI GELİŞİYOR”

Konuşmada sosyal medyanın etik ve psikolojik etkilerine değinen Ömer Faruk Yelkenci, “Sosyal medya platformlarında üst düzeyde çalışmış ve daha sonra ayrılmış kişilerin önemli bir tespiti var. Günümüzdeki linç kültürü, saygısızlık ve gizliliğe riayet edilmemesi gibi hususlar, tamamen sosyal medyanın etik tasarımından kaynaklanıyor. Zira sosyal medyanın etik tasarımı zaten bu şekilde yapılmıştır. Burada ciddi bir tehlike alanı bulunmaktadır. Daha somut ve belirgin bir tehlike alanı ise, psikolojik rahatsızlıkların sosyal medyada çok daha hızlı bir şekilde gelişmesi ve belirgin hale gelmesidir. Psikopati, sadizm, narsizm gibi rahatsızlıklarla ilgili yapılan araştırmalar var. Pandemi döneminde bu konularla ilgilenmiştim ve araştırmalar, sadizm ve narsizm gibi ruhsal rahatsızlıkların sosyal medya ile ilişkili olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER DOSTLUK

EKSİKLİĞİ YAŞAMAKTA”

Öğrencilerin sosyal ilişkilerinin önemine değinen Yelkenci, “Öğrencilerimizin en büyük mahrumiyetlerinden biri de dostluk eksikliğidir. Biz liseye, hatta ortaokula giderken bile dostlarımız vardı. Ben ilkokuldaki sınıf arkadaşlarımla hala görüşüyorum, ortaokuldakilerle de öyle. Acaba bizim çocuklarımızın dostları olacak mı? Dostluk çok olmaz, bir, iki, bilemedin üç kişi olur ama olur. Her şeyini konuşabileceği, manevi sağaltmanın, ruhsal iyileşmenin olabileceği, dertlerini paylaşabileceği, kederdaş ve davadaş olabileceği bir dostluk. Bunu çok işlememiz lazım. Bu yüzden bu sene Biyografi Akademisi'ni programa dahil ederken, tarihimizdeki ve yakın geçmişimizdeki önemli isimleri tanımalarını amaçladık. Arkadaşlarımız bu isimler üzerinden bir yöntem, bir usul geliştirebilsinler. Her biriniz farklı usuller geliştirebilirsiniz, en güzeli de budur" şeklinde konuştu.

“ÖĞRETMENLERİN BİLGİLERİNİ

SÜREKLİ TAZE TUTMASI LAZIM”

Vali Ali Çalgan da eğitim öğretimin hayat boyu devam ettiğine dikkati çekerek, öğretmen akademilerinin eğitimcilerin kendilerini güncellemesi ve alanlarından başka konularda bilgi sahibi olmaları açısından faydalı bir program olduğunu vurguladı.

Projenin önemine değinen Vali Çalgan; “Eğitimciler olarak çocuklarımız okullarımızdan çok iyi yetiştirilerek mezun ediliyor. Önemli kurslardan ve hazırlık dönemlerinden geçiyoruz. Ancak hizmet başında, yıllar geçtikçe bu bilgileri yenileme ihtiyacı tüm meslek grupları için söz konusu olsa da, eğitim için bu bir tercihten öteye, bir zorunluluk haline gelmiştir. Sizin işiniz, bilgiyi pazarlamak, sunmak ve aktarmaktır. Dolayısıyla bilgilerimizin her zaman güncel olması, kendimizi sürekli taze tutmamız gerekiyor. Bu anlamda, Öğretmen Akademileri Projesi oldukça kıymetli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise Çorum'da 7 Kasım 2024'te başlayan öğretmen akademileri programı kapsamında 32 etkinlik düzenlediklerini, 1500 civarında öğretmenin etkinliklere katıldığını bildirdi.

Etkinlikte konuşmaların ardından farklı branşlardan öğretmenler müzik dinletisi sundu. Ayrıca program kapsamında resim sergisinin açılışı yapılarak gezildi.