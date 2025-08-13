AK Parti Milletvekilleri ile İl Başkanı önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası için istişare yaptı.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ve İl Teşkilat Başkanı Sami Odabaş ile bir araya gelerek, teşkilat çalışmalarımı değerlendirdi.

Yapılan açıklamada; “Şehrimiz için atacağımız adımları, yapacağımız hizmetleri ve önümüzdeki döneme dair yol haritamızı istişare ettik. Birlik ve beraberlik içinde, hemşehrilerimizin her alanda daha güçlü bir Çorum’a kavuşması için çalışmaya devam ediyoruz” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi