Çorum Öğretmen Akademileri Kapanış programı için ilimize gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü önünde halkoyunları gösterisi ile karşılandı.

Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri ile birlikte Meslek Yüksekokulları Kampüsü’ne gelen Bakan Yardımcısı Yelkenci, Çorum Öğretmen Akademileri programı öncesinde Eti Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibini izledi.

Eti Anadolu Lisesi Halkoyunları ekibi, muhteşem performansları ile büyük alkış aldı. Hasan Uzun eğitmenliğindeki ekip, açılış, etkinlik ve organizasyonların aranan halk oyunları ekibi haline geldi.

Bakan Yardımcısı Yelkenci ile Vali Çalgan, harika gösterilerinden dolayı ekip üyelerini kutladı.

Editör: Haber Merkezi