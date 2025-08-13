Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Trabzon yüzde 11,79 ile zirvede

TÜİK verilerine göre Trabzon, 818 bin 23 nüfusuyla yüzde 11,79 mutsuzluk oranına sahip oldu. Bu oran Trabzon’u Türkiye’nin en mutsuz ili konumuna getirdi.

Listenin ikinci sırasında Antalya yer aldı. 2 milyon 688 bin 4 nüfuslu Antalya’da mutsuzluk oranı yüzde 11,70 olarak belirlendi.

İzmir ve Ankara da listede

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir, 4 milyon 462 bin 56 nüfusuyla yüzde 10,65 mutsuzluk oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Başkent Ankara ise 5 milyon 782 bin 285 nüfusuyla yüzde 9,95 mutsuzluk oranına sahip oldu. Ankara bu oranla dördüncü sırayı aldı.

Samsun beşinci, İstanbul altıncı

Karadeniz’den bir diğer il olan Samsun, 1 milyon 368 bin 488 nüfusuyla yüzde 9,72 mutsuzluk oranıyla beşinci sırada bulundu.

Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul ise beklentilerin aksine daha üst sıralarda yer aldı. 15 milyon 907 bin 951 nüfusuyla İstanbul’da mutsuzluk oranı yüzde 9,12 oldu. Bu oran İstanbul’u altıncı sıraya yerleştirdi.

Çorum en mutsuz 7. il olarak listede yerini aldı.

Çorum 524 bin 130 nüfusuyla yüzde 9,10 mutsuzluk oranına sahip oldu. İl bu oranla yedinci sırayı aldı.

Ordu 763 bin 190 nüfusuyla yüzde 8,75 mutsuzluk oranına sahip olurken sekizinci sırada yer aldı. Gümüşhane ise 144 bin 544 nüfusuyla yüzde 7,68 mutsuzluk oranıyla dokuzuncu sırayı aldı.

Karadeniz bölgesi öne çıktı

TÜİK’in verileri metropol şehirlerde yaşam memnuniyetinin düşük olduğunu ortaya koydu. Özellikle Karadeniz illerinde mutsuzluk oranlarının yüksek çıkması dikkat çekti.

Trabzon, Ordu, Samsun ve Gümüşhane’nin listede yer alması bölgenin yaşam memnuniyeti konusunda sorunlar yaşadığını gösterdi.