S.S Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci ve Türksat Hukuk Müşaviri Mehmet Çerikçi’nin amcaları olan Mustafa Çerikci ile Çorum Şeker Fabrikası’nda uzun yıllar Rafineri Maniplantı biriminde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Metin Gödek vefat etti.

Gödek ve Çerikci’nin cenazesi öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: RIFAT KARA