Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başhekim olarak atanan hemşehrimiz Doç. Dr. Muhammed Gömeç, yeni görevine başladı.

Sağlık Bakanlığı’nca güvenlik soruşturması tamamlanan Doç. Dr. Gömeç’in başhekimlik atamasına dair sözleşme imzalanmıştı. Başhekim Gömeç bugün itibariyle yeni görevine başladı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde doğan Doç. Dr. Muhammed Gömeç, tıp eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Akademik kariyerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak devam eden Gömeç, idari alanda da çeşitli görevler üstlendi.

Kargı Devlet Hastanesi’nde başhekimlik ve ilçe sağlık müdürlüğü görevlerinde bulunan Gömeç, ayrıca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde Döner Sermaye Komisyon Başkanlığı yaptı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Gömeç, son olarak Sivas Özel Medicana Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapıyordu.

Muhammed Gömeç'in AK Parti önceki dönem il yönetim kurulu üyesi Av. Abdullah Gömeç'in kardeşi olduğu öğrenildi.

Muhabir: Haber Merkezi