Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Başvurular dünden itibaren başlarken, 5 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun aldığı karara göre bu yıl hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak. Önceki yıllardan hac kaydı olanların 2026 hac kurasına katılabilmeleri için “hac kayıt yenileme/güncelleme” işlemini e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak. Kaydını güncelleyenlerden ise herhangi bir ücret alınmayacak.

İlk defa hacca gitmek isteyenlerden e-Devlet üzerinden ön kayıtlarını yaparak anlaşmalı bankalara (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası) 950 lira hac ön kayıt ücretini yatıracak. Ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlere veya kesin kayıt hakkı elde edemeyip hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecek. Ön kayıt ücreti ödeyenler, gelecek yıllarda kayıtlarını yenilemeleri halinde herhangi bir ücret ödemeyecek.

Ön kayıt yenileme işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu duyuran Çorum İl Müftülüğü ayrıca yapılması gerekenleri şu şekilde açıkladı: “Hac yolcuları "Normal Konaklama" ve "Yakın Mesafe Konaklama" türlerinden birini tercih edeceklerdir. Konaklama tercihleri bağlayıcı olacak ve daha sonra konaklama türü değişikliklerine izin verilmeyecektir. Grup halinde müracaat edenler tek bir kura numarasıyla kuraya dâhil edilecektir. Hac yolcuları kayıt durumlarını e-Devlet portalından veya www.hac.gov.tr adresinden sorgulayabilecek, süresi içerisinde (11Ağustos- 05 Eylül 2025) bilgilerinde düzeltme yapabilecektir. Suudi Arabistan makamlarınca talep edilmesi halinde kura neticesinde hacca gitmeye hak kazanan her bir hacı adayından hac yapabilmesine mani herhangi bir sağlık engeli bulunmadığına dair rapor istenecektir. Müracaatlarda hac yolcusu tarafından beyan edilen bilgiler esas alınacaktır”

