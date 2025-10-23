Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 11.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK ile Boluspor arasında 26 Ekim Pazar günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Rize bölgesi üst klasman hakemi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Metoğlu’nun yardımcılıklarını Erzurum bölgesinden Ömer Lütfü Aydın ile İzmir bölgesinden Güner Mumcu Taştan yapacak. Ankara bölgesinden Onur Bingöl ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

6 MAÇ 5 PUAN

Orta hakem Muhammet Ali Metoğlu, Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 1’i Çorum’da 6 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak 5 puan toplarken, attığı 6 gole karşılık 7 gol yedi.

Çorum temsilcisi, tek galibiyetini 2020-2021 Sezonunun 26.haftasında, sahasında Ergene Velimeşespor’u 3-0 yenerek alırken, 2017-2018 Sezonunda Kızılcabölükspor’la, 2021-2022 Sezonunda da Sarıyer’le 1-1 berabere kaldı.

Çorum ekibi, 2018-2019 Sezonunda Cizrespor’a 2-1, 2019-2020 Sezonunda Kırklarelispor’a 2-0, geçen sezon ise Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0 yenildi.

BOLU’NUN 5 MAÇINI YÖNETTİ

Metoğlu, Boluspor’un ise 5 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı.