Arca Çorum FK, Boluspor’la Pazar günü sahasında oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 11.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş, Tesislerde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcularla sahada bir toplantı yaptı ve Boluspor maçının önemine dikkat çekti. Boluspor’un artı ve eksi yönlerini futbolcularına anlatan Çavuş, mutlak suretle kazanmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantının ardından ısınma ile başlayan antrenman dar alan rondo ile devam ederken, taktiksel oyunun ardından kaleli oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı takım hazırlıklarına bugün de devam edecek.