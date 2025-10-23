Arca Çorum FK’nın 26 Ekim Pazar günü, 11.hafta maçında konuk edeceği Boluspor, deplasman performansıyla dikkat çekiyor.

13 PUANI VAR

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde geride kalan 10 haftalık periyotta mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Boluspor, 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alırken, topladığı 13 puanla 12.sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı takım bu maçlarda attığı 16 gole karşılık 14 gol yedi.

DEPLASMANDA

DAHA BAŞARILI

Bolu Atatürk Stadı’ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle bir ilk iki iç saha maçını İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayan Boluspor, bu karşılaşmalarla birlikte çıktığı 5 iç saha maçında 2 galibiyet, 3 yenilgi alırken, 6 puan topladı. Rakip fileleri 3 kez havalandıran kırmızı-beyazlı takım kalesinde de yine 3 gol gördü.

Bolu Beyi, deplasmanda çıktığı 5 maçta ise 1 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Hanesine 7 puan yazdıran Boluspor attığı 9 gole karşılık 6 gol yedi.

DEPLASMANDA

YENİLMEYEN İKİ

TAKIMDAN BİRİ

Toplamda 3 yenilgisi bulunan Boluspor, ligin deplasman yenilgisi olmayan iki takımından biri olarak da dikkat çekiyor. Boluspor’la birlikte Erzurumspor da deplasmanda henüz yenilgi almadı.

4.haftada Sakaryaspor’u 4-1 yenen Boluspor, diğer deplasmanlarında ise Sarıyer, İstanbulspor ve en son Iğdır FK ile 1-1, Hatayspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Boluspor’un deplasmanda yenilmeme serisinin bu haftaki Arca Çorum FK maçında da devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.