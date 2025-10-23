Arca Çorum FK’nın, Pazar günü sahasında konuk edeceği Boluspor deplasmanda henüz yenilgi almamasına karşılık Arca Çorum FK’nın da evinde yenilgisi bulunmuyor.

Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren ve 10.haftayı 21 puanlı lider Bodrum FK’nın averajla gerisinde 2.sırada kapatan Arca Çorum FK, taraftarlarının önünde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplarken, yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 8 gol atan kırmızı-siyahlı takım, kalesinde ise 3 gol gördü.

Sahasındaki maçlarda Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0, Sarıyer’i 2-1, Manisa FK’yı ise 3-1 yenen Çorum temsilcisi, Vanspor’la 0-0, Serikspor’la da 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetti.

Çorum temsilcisi, Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor, İstanbulspor, Sivasspor ve Erzurumspor’la birlikte ligin iç sahada yenilgisi olmayan 7 takımından biri olarak da dikkat çekiyor.