1. Amatör Küme’de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile başlayacak olan Sungurlu Belediyespor yeni sezonu düzenlenen yemek organizasyonu ile açtı.

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Sungurlu Belediyespor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular önceki gün yemekte bir araya geldi. Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray önderliğinde gerçekleşen yemekte yeni transferler birbirleri ile tanıştılar.

Yemek sonunda futbolcularla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Başkan Ahmet Haşim Özsaray yeni sezon hedefleri konusunda bir konuşma yaptı. Başkan Özsaray, hedeflerinin 1. Amatör Küme Şampiyonluğu olduğunu belirterek ‘Sungurlu olarak ilçemizi her alanda en üst lige taşımak için Belediye Başkanımız Muhsin Dere’nin önderliğinde yoğun bir çalışma yapıyoruz

Bu hedef doğrultusunda oluşturduğumuz kadronun ilçemizi, kulübümüzü en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bugün başladığınız sezonun sakatlıksız kazasız belasız ve şampiyonluk ile tamamlanmasını diliyorum. Bizler her zaman sizin yanınızda olacağız sizde sahada elinizden gelen desteği vereceğiz’ dedi.