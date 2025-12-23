Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’nın iç sahada bileği bükülmüyor. Kırmızı-siyahlı takım sahasında oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmezken, tam 31 puan topladı.

Trendyol 1.Lig’deki üçüncü sezonunu geçiren ve Süper Lig için favori gösterilen takımların başında gelen Arca Çorum FK, geçtiğimiz Pazar günü 18.hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor’u Brian Samudio ve Oğulcan Çağlayan’ın attığı gollerle 2-0 yenerek şampiyonluk umutlarını tazeledi. Bu galibiyet aynı zamanda kırmızı-siyahlı takımın iç sahadaki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkarttı.

Arca Çorum FK, 9’u bu sezon olmak üzere iç sahada oynadığı son 13 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Arca Çorum FK, 31 puan toplarken, attığı 26 gole karşılık 12 gol gördü. Çorum temsilcisi, evindeki son yenilgisini, geçen sezonun 28.haftasında, 5 Mart 2025’te konuk ettiği Boluspor’a karşı 2-0’lık skorla aldı.