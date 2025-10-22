1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Mimar Sinanspor’da transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Yeşil-Siyahlı yönetim dün dış transferde 3, iç transferde ise 1 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Sportif Direktörü Batuhan Eray dış transferde Bayat Belediyespor’dan ön libero Gökhan Ölçek, Alacagücü’nden kanat oyuncusu Tuğrulhan Türkeş ve H.E.Kültürspor’dan orta saha oyuncusu Furkan Çalışı’ı renklerine bağladıklarını açıkladı. Eray ayrıca, iç transferde de stoper Ceyhun Der’le de sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Muhabir: RIFAT KARA