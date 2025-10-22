Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 6.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Özbelsan Sivasspor’un konuğu oldu. Sivasspor Tesisleri 1 No’lu Saha’da oynanan karşılaşmanın henüz 5.dakikasında 1-0 geriye düşen Arca Çorum FK, ilk yarının son dakikasında kalesinde bir gol daha görerek soyunma odasına 2-0 geride girdi. İkinci yarıda Arca Çorum FK’nın oyuna ortak olma çabaları sonuçsuz kalınca ev sahibi Sivasspor 84.dakikada skoru 3-0 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Sivasspor puanını 12’e yükseltirken, konuk Arca Çorum FK ise 4 puanda kaldı.