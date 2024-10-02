Çorum merkeze bağlı Çobandivan Köyü’nden Fatma Kavlak’ın eşi, Rasim Kavlak, Yüksel Barut, Sultan İpek, Songül Kaynar ve Semiha Çelik’in babaları Rıza Kavlak, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek hakka yürüme erkânı ve helallik alma töreninin ardından Çobandivan Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ