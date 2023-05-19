Çorum Özel Elitpark Hastanesi'nde tedavi gören Demir, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Hasan Demir, Satı Yücel ve Gülüzar Özten’in babası, Gazeteci Murat Özten’in kayınpederi olan Rıza Demir’in vefatı, derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi 21 Mayıs 2023 Pazar günü saat 11.30'da Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan alınarak Çorum'un Ortaköy İlçesi Cevizli Köyü'nde saat 13.00'de toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.