Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) Kick Boks İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği müsabakalarına 30 öğrenci katılım sağladı. Point fight, kick light, müzikli form ve kreatif form olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.

Kick Boks İl Temsilcisi Aydın Fırat gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde oluştu;

Yıldız erkek kick light 47 kilo: 1.H.Eymen Soyan (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 69 kilo: 1.Deniz Gazi Sezgin (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu).

Yıldız erkek point fight 32 kilo: 1.Enes Yücedağ (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu), 42 kilo: 1.Arzhin Mirzai (Dr.Sadık Ahmet), 2.Yusuf Ertürk (Dr.Sadık Ahmet), 47 kilo: 1.Gökdeniz Irmak (Mustafa Kemal Ortaokulu), 2.Erol Yıldız (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu), 52 kilo: 1.Yusuf Babaoğlu (Necmettin Erbakan Ortaokulu), 2.İbrahim Efe Alameşe (Necmettin Erbakan Ortaokulu).

Yıldız kızlar point fight 30 kilo: 1.Yağmur Ada Uzuner (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 2.Kıvılcım Karaman (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 36 kilo: 1.Esma Şimşek (Cumhuriyet Ortaokulu).

Yıldız kızlar kick light 37 kilo: 1.Damla Güleç (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu), 50 kilo: 1.Rüya Baş (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 55 kilo: 1.Tuba Çapar (Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu), 2.Belinay Toprak (Yunus Emre Ortaokulu), 3.Elis Yağmur Yıldırım (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 65 kilo: 1.Buğlem Gül Keser (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu).

Küçük erkek point fight 32 kilo: 1.Halil Çınar Hamgir (Salim Akaydın Ortaokulu), 37 kilo: 1.Bedirhan Şentürk (Suheybi Rumi İmam Hatip), +47 kilo: 1.Çınar Soyan (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Yalçınhan Yalçın (Mehmet Akif Ersoy), 3.Cemal Asaf Sağlam (Kocatepe Ortaokulu).

Küçük kızlar point fight 32 kilo: 1.Ada Ergül (Yavruturna Ortaokulu), +47 kilo: 1.Elanur Altan (Yavruturna Ortaokulu).

Yıldız kızlar müzikli form: 1.Melisa Albasan (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu).

Yıldız kızlar kreatif form: 1.Rüveyda Türker (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları verilirken, sıkletlerinde birinci olan öğrenciler Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandı.