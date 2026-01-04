Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 2.Lig B grubu 3.hafta maçında Çorum Gençlikspor sahasında Kastamonu temsilcisi ESAN Akü Merkez takımını konuk etti. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Kulüp Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu da izledi. Maça iyi başlayan Çorum temsilcisi üst üste bulduğu gollerle ilk molaya önde girmeyi başarırken, ilk devreyi de 18-10 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Çorum temsilcisi rakibine fazla gol şansı vermeyerek maçı 38-23 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Çorum Gençlikspor 2 puana yükselirken, Kastamonu temsilcisi ise bu haftayı da puansız kapattı.

SALON: Tevfik Kış.

HAKEMLER: Mert Ali Tuncar, Abdulkerim Yaşar.

ÇORUM GENÇLİKSPOR: Sudenaz, Hiranur, Büşra, Ceyda, Ceren, Nurdan, Dilan, Naz, Emel, Nehir, Rojda, Tuana, Sude, Fulya, Elanur.

ESAN AKÜ MERKEZ: Elvan, Sedanur, Gökşin, Tuana, Duygu, Damla Su, Medine, Ecem, Nisanur, Nilay, Nebahat, Buse Naz, Edanur, Büşra, Aleyna.

DEVRE: 18-10 (Çorum Gençlikspor).