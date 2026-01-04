Ünlü spor yorumcusu Ertem Şener, Arca Çorum FK’nın bu haftaki rakibi ve şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetlerin Süper Lig’e çıkacağına inandığını ifade etti ve Diyarbakır ekibini şimdiden kutladı.

Amed’in çok iyi bir teknik direktör ve iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu kaydeden Şener, “Süper Lig'e hoş geldiniz diyorum. Ben bu saatten sonra Amedspor'u hiçbir şeyin durduramayacağını düşünüyorum. Amedspor 1. Lig'de gerçekten rakipsiz. Çok başarılı, iyi yönetiliyor. İyi bir takımı var. Teknik direktör Sinan hocayı çok severim. Takım çok iyi, çok etkili. Helal olsun, ayakta alkışlıyorum.

Kaleci Erce'sinden Diagne'sine kadar, taraftarından malzemecisine kadar, Amedspor koca bir alkışı hak etmiştir. Süper Lig'i de mutlaka hak ediyor. Basamak basamak çıktı. Helal olsun, hepinize selam olsun. Amedspor'un bir maçını da izlemeye geleceğim. İnşallah anlatırım da” dedi.

Teknik direktörlüğünü Sinan Kaloğlu’nun yaptığı Amed Sportif Faaliyetler sezonun ilk yarısını 39 puanla zirvede tamamladı.