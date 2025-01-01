Kickboks İl Birinciliği 30-31 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara toplam 42 öğrenci katılım sağladı. Point fight, kick light, müzikal form ve kreatif form olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular 13-16 Şubat tarihleri arasında Ordu’da yapılacak grup birinciliğinde Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.

İşte sıkletlerinde dereceye giren sporcular:

Genç erkekler A point fight: 69 kilo: 1.Boran Arif Odabaş.

Genç erkekler A kick light: 57 kilo: 1.İsa Uğur Ataş, 63 kilo: 1.Ali Şahin, 69 kilo: 1.Şahin Çelik, 74 kilo: 1.Muharrem Enes Yağlı, 89 kilo: 1.Osman Melih Dölcü.

Genç kızlar A point fight: 50 kilo: 1.Özge Şahin, 2.Elisa Keltepe, 3.Azra Masaloğlu, 4.Buse Çeşitoğlu. 55 kilo: 1.Merve İçtüzer, 65 kilo: 1.Irmak Karadoğan, 2.İrem Yalınkılıçlı. 70 kilo: 1.Gizem Keskin, +70 kilo: 1.Edanur Akay, 2.Selcan Efe.

Genç kızlar A kick light: 50 kilo: 1.Nazlıcan Aksoy, 55 kilo: 1.Ebrar Köylü, 65 kilo: 1.Meleknaz Gökbaş.

Genç erkekler B point fight: 63 kilo: 1.Kemal Kayra Palabıyık.

Genç erkekler B kick light: 57 kilo: 1.Berkant Yücel, 63 kilo: Arda Amir, 2.Tuğra Yılmaz, 69 kilo: Çınar Ilıman, 74 kilo: 1.Göktuğ Emre Tarhan, 79 kilo: 1.Erdinç Seyfettin Kaya.

Genç kızlar B point fight: 50 kilo: 1.Nevin Anar, 2.Cemre Masaloğlu, 3.Esme Zelal Alkan. 60 kilo: 1.Yağmur Odabaş, 65 kilo: 1.İlaydanur Alımcı.

Genç kızlar B kick light: 50 kilo: 1.Ömür Köse, 2.Tuana Sena Ağca. 55 kilo. 1.Nefes Dicle Ceylan, 2.Elif Su İrdeli. 70 kilo: 1.Melek Nur Göktaş.

Genç erkekler B müzikal form: 1.Hüseyin Ayberk Alataş.

Genç kızlar B müzikal form: 1.Müberra Ünsal, 2.Fatma Meyra Ateş.

Genç erkekler A kreatif form: 1.Osman Coşar.

Genç kızlar B kreatif form: 1.Eylül Gökkaya.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle sıkletlerinde dereceye giren öğrenciler madalya ile ödüllendirildi.