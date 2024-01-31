Yıllardır Milli Piyango bayiliğinin yanısıra sayısal şans oyunları bayiliği de yapan Rıfat Büfe bugüne kadar Milli Piyango Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Kazı Kazan gibi oyunlardan onlarca kişiye büyük ikramiyeler kazandırmıştı. Geçtiğimiz aylarda Kazı Kazan oyunlarından 200 bin TL, 500 bin TL, iki kez 20 bin TL ve Sayısal Loto’nun ek oyunu olan Süper Star ile bir vatandaşa 121 bin TL’lik ikramiye kazandıran Rıfat Büfe yine Kazı Kazan’da bir talihliye para kazandırdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kişi 100 TL’lik Altın Gol kazı kazan oyununda 10 bin TL ikramiye kazandı.