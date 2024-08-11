Doğal yaşam alanı ile dünyada ün yapmış olan Amasya'nın incisi Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda sahneye çıkan Resul Dindar, Karadeniz rüzgarı estirdi. Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 16.sı düzenlenen Göl Şenliği, sanatçı Resul Dindar'ın konseriyle renklendi.

Konser esnasında sahneye çıkarılan bir çocukla şarkı söylemeye çalışan Dindar, şarkı boyunca çocuğu kucağından indirmedi. Sahnedeki diğer sanatçıların da yanlarına götürerek enstrümanları çaldırdı. Sahneye atlayan gençlerin, fotoğraf çekinme isteklerini geri çevirmeyen Dindar'ın konserinde 2 binin üzerinde araç girişinin yapıldığı göl alanındaki konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. İstanbul, Ankara, Samsun, ÇORUM, Eskişehir, Tekirdağ'dan ve birçok ilden gelen vatandaşlar Karadeniz müzikleriyle coşku ve eğlence dolu bir gece yaşadı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gecede Resul Dindar ve ekibi, seslendirdikleri parçalarla coşturdu.

Sanatçı Resul Dindar yaptığı konuşmada, "Amasya'ya ilk defa geliyor olmak tabii ki özel bir duygu. Bir de bu göl, bu alan, orman çok güzel. Zaten ben köyden gelmiş birisiyim. Bana da çok yabancılık çektirmedi yani. Buranın insanına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve samimi karşıladılar beni. Sağ olsunlar misafirperverler. Konserde güzel geçti, herkes şarkılara eşlik etti. Bütün şarkıları biliyorlardı. Bu kadar zamandır neden gelmemişim, niye olmamış nasip böyleymiş” dedi.