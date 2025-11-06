Baktat Şirketler Grubu’nun Kurucusu Halil Baklan’ın eşi, merhume Miyase Baklan’ın 40 yemeği, dün Halil Baklan’ın Sungurlu’daki evinin önünde verildi.

Kur’an-ı Kerim okunarak duaların edildiği yemeğe, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile Sungurlu’nun önde gelen iş insanları, siyasetçi, esnaf, kamu ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Çorum’dan ise Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile Müteahhit Niyazi Özmercan da eşleriyle birlikte katıldı.

Miyase Baklan, 2 Ekim 2025 tarihinde hayata veda etmişti.