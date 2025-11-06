Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kuruluş Protokolü geçtiğimiz günlerde onaylanmış ve bölge tüzel kişilik kazanmıştı.

Bu doğrultuda, Bakanlıkça onaylanan Kuruluş Protokolü çerçevesinde Müteşebbis Heyet önceki gün Vali Ali Çalgan başkanlığında toplandı.

ÖZEL İDARE, BELEDİYE VE TSO’DAN 5’ER ÜYE

Mütevelli Heyet, OSB ortakları; Özel İdare’den Vali Ali Çalgan, Muhammet Fatih Temur, Başak Gözde Taşkıran, Kenan Genç ve Veli Uysal’dan, Çorum Belediyesi’nden Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Elvan Zorlu ve Ahmet Kurtbaş’tan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’ndan, Başkan Çetin Başaranhıncal, Yılmaz Bülbül, Gökhan Kerman, Önder Kartal ve Mustafa Ertürk’ten oluşuyor.

VALİ ALİ ÇALGAN BAŞKAN

Müteşebbis Heyet toplantısında, Çorum Merkez 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığına Çorum Valisi Ali Çalgan, Başkan Vekilliğine ise Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yönetim Kurulu Başkanlığına Vali Ali Çalgan, Başkan Vekilliğine ise Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın seçildi.

Kenan Genç ve Alper Zahir, Denetim Kurulu asil üyeleri, Gökhan Kerman, Alper Zahir ve Başak Gözde Taşkıran da OSBÜK Temsilcisi oldular.

“BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMAYA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK”

Vali Ali Çalgan başkanlığındaki Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu toplantısında, Müteşebbis Heyet’in görev ve yetkileri, ön tahsis yapılabilecek alanlar ve ön tahsis prensipleri, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) temsilcileri ile OSB tüzel kişiliğine devredilecek alanlara ilişkin hususlar görüşülerek karara bağlandı.

Vali Ali Çalgan, Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin şehrimizin sanayi altyapısını daha da güçlendireceğine ve bölgesel ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların Çorum’un üretim kapasitesini artırarak istihdamı desteklemesini temenni eden Vali Çalgan, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

AHLATCI’NIN 2.3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI

Ahlatcı Holding, 2.3 milyar dolara malolacak “Türkiye’nin ilk” sıvı ve katı füze ve roket yakıtı tesisi için, kuruluş hazırlıkları aşamasında 2. OSB’den 1.975 dekar arazi tahsisi için Temmuz ayında başvuruda bulunmuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bu gelişmeyi, 9 Temmuz 2025 tarihinde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklamıştı.

2. OSB Mütevelli Heyeti’nin bu taleple ilgili olumlu yaklaşımından sonra, prosedür gereği Bakanlığın ön lisans izninin de birkaç gün içinde çıkmasıyla, yatırımın önünde herhangi bir engel kalmamış olacağı haber alındı.

TSO Başkanı Çetin Başarahıncal da, 11 Eylül 2025 tarihinde bazı iş insanlarının kendisini ziyaretleri sırasında, stratejik sanayi yatırımlarının önünde herhangi bir engelin olmadığını, sadece bürokratik işleyişin bir miktar zaman aldığını açıklamıştı.