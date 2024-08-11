TÜGVA yaz okulu öğrencilerinin dinletileri ve gösterilerini sergilediği programa Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Ak Parti'nin temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.



TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, yaptığı konuşmada, “Her sene hedefimizi yükseltiyoruz. Bu yıl Çorum’da 12 okulda 2000 öğrenci ile yaz okulu sürecimizi tamamladık. Bu Ülkenin geleceği gençler için çalışmak bizlerin bakış açısıyla tercih değil mecburiyettir” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise TÜGVA’nın yaptığı çalışmaları tebrik ederek, TÜGVA’nın gençlik çalışmalarının önemini vurguladı. Vakıf kültürünün mühim olduğunu vurgulayıp vakıf kültürüne sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Aşgın, yine Çorum’da gençlik ile ilgili yapımı devam eden tesisler hakkında bilgi vererek Çorum Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanlarında olacağını ifade etti.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise gençlerin eğitimine ve gelişimlerine katkıda bulunan TÜGVA’nın önemini belirterek, bu tür faaliyetlere her zaman destek olduğunu ve desteğinin devam edeceğini söyledi.

Program gösterilerin ardından yaz okulunda düzenlenen Filistin temalı sınavda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve yaz okuluna katılan bütün öğrencilere katılım belgesi verilmesiyle son buldu.