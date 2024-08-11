Nakliye esnafı İbrahim Doğan, kamyon ve TIR’ların şehir içi parklarıyla ilgili yaşanan sorunun önce çözüldüğünü sonra da Çorum Belediyesi Kamyon Garajına araçların çekilmesinin istendiğini dile getirdi.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’e tepki gösteren İbrahim Doğan, sorunların kamuoyuna taşınmasının ardından sorunun önce çözüldüğünü, sonra tekrar başladığını açıkladı.

Kamyon ve TIR’ların şehir içi park yapmamasına ilişkin kendilerine önce, “Değerli üyelerimiz; Çorum Valimiz ve Milletvekillerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonucu şehir içi parklar ile ilgili yaşanan sorun çözüme kavuşturulmuştur. Yönetim ve Denetim Kurulu Adına Başkan Tahsin Şahin.” mesajı atıldığını kaydeden İbrahim Doğan, daha sonra aynı mesajı atan Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’in ikinci bir mesaj olarak, “Değerli üyelerimiz; cezai işleme maruz kalmamanız için araçlarınızı Çorum Belediyesi Kamyon Garajına çekmeniz önemle rica olunur” diye tezat bir mesaj gönderdiğini açıkladı.

ÇESOB Başkanı’nın kamyon ve TIR’ların şehir içine girmemesiyle ilgili kararını eleştirdiğini ve bu konunun basında geniş ses getirdiğini ifade eden Doğan, “ÇESOB Başkanı’nın kamyon ve TIR’ların şehir içine girmemesiyle ilgili kararını eleştirmemiz basınımızın da konuya duyarlılık göstermesi ile büyük ses getirdi. Konuyu dün çözdüğünü söyleyen Şoförler Odası Başkanı, 24 saat geçmeden araçları belediye garajına çekilmesi için tekrar mesaj atıyor. Neyin kafasını yaşar, sorunu kiminle çözdü? Ne yapmaya çalışmaktadır anlamış değilim. Takdir edersiniz ki Lokantacılar Odası başkanıysanız yemek pişirmeyi bilmeniz lazım ya da Berberler Odası başkanıysanız tıraş edebilmeniz lazım. Terziler Odası başkanıysanız yırtığı söküğü dikmeniz lazım. Şoförler Odası başkanıysanız direksiyon tutmasını, araç hangi şartlarda nasıl çalıştırılır sorunları sıkıntıları nelerdir bilmeniz ve bu şekilde çözüm üretmeniz lazım. Yöneticiler idare ettikleri toplumların kaderinde rol oynarlar. Yaptıkları iş ve icraatlar ile yönettikleri toplumları ya vezir eder ya rezil ederler. Dolayısıyla bizim şehir içine TIR ve kamyon parkının yasak edilmesi ile ilgili itirazımızdan birileri pirim yapmaya çalışmaktadır. Yürekten söylüyorum benim için önemli olan sorunun çözülmesi, meslektaşlarımın mağdur olmamasıdır. Ama görüyorum ki sorunun müsebbipleri cengaverlik yapmaya, tribünden slogan atmaya başladılar. Şoförler Odası illerdeki İl Trafik Komisyonu’nun üyesidir. Şehir içi TIR ve kamyon park yasağı İl Trafik Komisyonun da alınan kararlarla uygulanır. Soruyorum, bu yasak kararı alınırken Şoförler Odası Başkanı neden gerekli itirazı yapmamıştır? Daha sonra da sanki haberi yokmuş gibi sloganik paylaşımlar yaparak ben olayı çözdüm havaları sorunu en başında İl Trafik Komisyonun da neden çözülmedi? Sorunu çözmek varken bir sürü kamyoncu, TIR’cı neden mağdur edildi? Şunu ifade etmeliyim ki, ceza yedikten sonra slogan atmak 72 yıllık güzide bir kurumun başında ki yöneticiye yakışmaz” ifadesini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ