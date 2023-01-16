Çorumspor’un efsane futbolcularından ve eski TÜFAD Çorum Şube Başkanı Remzi Karahan’ın adının verildiği antrenör eğitim programının startı verildi. 10 gün sürecek olan eğitim programının ilk gününde Gençlik Merkezi’nde bir tanışma ve kaynaşma toplantısı organize edildi. Çorum TÜFAD Şube Başkanı Yasin Aksoy önderliğinde gerçekleşen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, kurs hocaları Adem Tandoğan ve Furkan Köseoğlu, Çorum futbol antrenörleri ve 31 kursiyer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy yaptı. Konuşmasına toplantıya katılan protokol üyelerine teşekkür ederek başlayan Aksoy, kursa katılan genç futbol antrenörlerine de başarılar diledi. Çorum’un böylesine önemli bir organizasyonu üstlenmesinin kendileri için heyecan verici olduğunu da ifade eden Aksoy, “Remzi Karahan ağabeyimizin isminin verilmesi de bizler için gurur verici bir olay. Remzi ağabeyimiz Çorum futboluna damga vurmuş bir isimdir. Kendisi daha önce TÜFAD Çorum Şube başkanlığını da yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aksoy’un konuşmasının ardından toplantıya katılan diğer protokol üyeleri de birer selamlama konuşması yaptı.

Tanışma ve kaynaşma toplantısının ardından TFF tarafından görevlendirilen kurs hocaları AdemTandoğan ve Furkan Köseoğlu tarafından 10 gün sürecek kursun startı verildi. Yazılı ve sözlü kursların Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşeceği ifade edilirken, uygulamalı programların ise 1 No’lu Sentetik Saha’da yapılacağı belirtildi.



(Rıfat KARA)

