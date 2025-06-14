Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un 3 Haziran Salı günü yeniden Meclis Başkanı seçilmesinin ardından görevden alınan Genel Sekreterlik için güçlü adaylar arasında Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün adı geçiyor.

Kulisin Başkenti’nde yer alan habere göre, ikinci döneminde idari kadroda köklü değişiklikler planladığı iddia edilen Kurtulmuş’un ilk adımını Genel Sekreter Talip Uzun’u görevden alarak attığı belirtildi. Haberde, “Talip Uzun’un yerine kimin getirileceği şu an belirsizliğini korurken, kulislerde iki güçlü adayın ismi konuşuluyor. Bunlardan ilki, aynı zamanda öğrencisi olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk. Bir diğer aday ise TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Kübra Teymur.” denildi.