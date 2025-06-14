Çorum Belediyesi, hem içme suyu kalitesini artırmak hem de kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak adına yatırımlarını titizlikle sürdürüyor. Su temininde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan belediye, modern altyapı projeleriyle kentin su ihtiyacını güvence altına alıyor. Bu kapsamda, Bahabey İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kum filtre havuzlarında yapılan yenileme ile birlikte arıtma kapasitesi dört kat artırılarak saniyede 30 litreden 100 litreye çıkarılacak. Böylece Çorum’un artan içme suyu ihtiyacı daha etkin şekilde karşılanabilecek. Bahabey Arıtma Tesisi’nde, mevcut su kaynaklarına ilave olarak Çorum Barajı’ndan alınan su da arıtılarak şehre veriliyor.

“SU KAYNAKLARI KISITLI, İSRAF ETMEYELİM”

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarında ciddi azalma olduğuna dikkat çekilerek vatandaşlara önemli bir çağrı yapıldı. Açıklamada, “İçme suyu temini konusunda tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Ancak su kaynaklarımız sınırsız değil. Bu nedenle hemşehrilerimizin suyu tasarruflu ve bilinçli kullanmalarını özellikle rica ediyoruz.” denildi.

Editör: SELDA FINDIK