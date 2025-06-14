Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 6-13 Haziran 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 107 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 26 kahvehane/kıraathane, 22 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 13 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 4 bin 585 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 2 adet ateşli silah 5 adet kesici-delici alet, 2 adet şarjör ve 16 adet tabanca fişeği, 29 adet sentetik ecza hapı, 23,67 gram bonzai ve 11,46 gram metamfetamin, 4 adet payp, 40,75 gram uyuşturucu madde özellikli tütün ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 374 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 8 araca 227 bin 752 TL idari para cezası uygulandı.

Editör: NURDAN AKBAŞ