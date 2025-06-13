Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde ve dağlık alanlarda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

ÇORUM'DA PAZAR GÜNÜ YAĞMUR VAR

Son tahminlere göre, Çorumda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde parçalı bulutlu seyredecek. Ancak bugün, pazar ve pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise şöyle olacak; Cuma en düşük 14 en yüksek 30, cumartesi en düşük 11 en yüksek 28 ve parçalı bulutlu. Pazar günü ise en düşük 9, en yüksek 25 derece gök gürültülü sağanak yağışlı, pazartesi en düşük 8, en yüksek sıcaklık 25 derece gök gürültülü sağanak yağış olacak.