Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları 12-16 Aralık tarihleri arasında Ordu’da yapıldı. 10 erkek, 10 kadın olmak üzere 20 Üniversite takımının mücadele ettiği müsabakalarda Çorum Hitit Üniversitesi erkek takımı birinci, kadın takımı ise ikinci olarak adını Play-Off’a yazdırmayı başardı. Ordu’dan birincilik ve ikincilik kupası ile Çorum’a dönen Hitit’in efelerini ve sultanlarını ilk tebrik eden isim Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ali Osman Öztürk oldu.

Üniversitesi’nin resmi sayfasından yapılan açıklamada, Rektör Öztürk öğrencilerini ve hocalarını göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutladı. Hitit Üniversitesi’nin son yıllarda spor organizasyonlarında önemli başarılara imza attığına da vurgu yapan Öztürk, “Öğrencilerimiz geçen yıl farklı branşlarda kazandıkları başarılarına bu yıl voleybol branşını da eklediler. Kadın ve erkek takımlarımızda ter döken öğrencilerimiz ile hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin mücadelelerini şampiyonluk ve ikincilikle taçlandırmaları gerçekten gurur verici. Hepsini kutluyorum” dedi.

(Rıfat KARA)

