Arca Çorum FK’nın eski futbolcularından Fatih Ergen, yeni sezon için 3.Lig 3.Grup takımlarından Amasyaspor FK ile anlaştı.
Amasya temsilcisi ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Ergen, geçen sezona Edirnespor’da başlayıp Beykoz İshaklı’da tamamladı. Edirnespor’da 15 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Fatih Ergen, Beykoz İshaklı’da ise 10 maçta forma giydi.
Deneyimli orta saha oyuncusu, 2018-2019 sezonunun ilk yarısını geçirdiği Arca Çorum FK’da 12 maçta 862 dakika süre alırken, 5 sarı kart görmüştü.
Muhabir: Haber Merkezi