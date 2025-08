Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği Başkanı İlhan Kılıç, 1.Lig’de mücadele eden Çorum FK’nın kurulan kadro ile şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu belirtirken, Süper Lig’e çıkacağına inandıklarını kaydetti. Süper Lig’in Çorum’un tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sunacağının altını da çizen Kılıç, “Çorum her anlamda Süper Lig’e hazırlıklı olmalı” dedi.

Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, Çorum Futbol Kulübü’nün yeni sezonda Süper Lige çıkması için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini bildirdi.

Çorum FK’nın, Çorumlu olan herkesin ortak paydası olduğuna vurgu yapan Kılıç, siyaset üstü bir anlayışla takımın Süper Lige çıkarılması gerektiğini kaydetti. Çorum FK’nın oluşturulan kadro ile şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu ve bu fırsatın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren İlhan Kılıç, Süper Lig’in Çorum’un tanıtımından, ekonomik hamleler yapmasına kadar birçok açıdan büyük fayda sağlayacağının altını çizdi.

Çorum halkını ve tüm kuruluşları Çorum FK’ya destek olmaya davet eden Kılıç, ayrıca takımın ve şehrin geleceği için havaalanı yatırımının bir an önce hayata geçirilmesinin elzem olduğuna dikkat çekti.

Kılıç, “bir havaalanımız bile yok. Süper Lig’e çıktığımızda diğer takımlar Çorum’a karayolu ile mi gelecek? Havaalanı yatırımını acilen hızlandırmalı, bir an önce bu hizmeti Çorum’a getirmek durumundayız. Otellerimiz, konuklama alanlarımız, turistik tesislerimiz yeterli mi? Çorum her anlamla Süper Lig’e hazırlıklı olmalı. Süper Lig Çorum için hayal değil” şeklinde konuştu.

Çorum FK’nın Süper Lige çıkmasının şehre ve bölgeye büyük katkılar sağlayacağını da kaydeden Kılıç, “Milletvekillerimiz, siyasilerimiz, bürokratlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız el ele, gönül gönüle vermeli, Çorum’u Süper Lige taşımalıdır. Takımımızı kesinlikle yalnız bırakmayalım, gereken her türlü desteği verelim. Bugün birlik zamanı, bugün el ele verme zamanı” dedi.