61 kiloda mindere çıkan Özdenur Özmez, eleme turunda Belaruslu sporcu Varvara Aliseyenka’ya 8-6 yenilerek şampiyonluk şansını yitirdi. Özdunur, Varvara Aliseyenka’nın çeyrek finalde Hintli sporcuya yenilmesiyle de bronz madalya şansını kaybedip şampiyonaya veda etti.

Özdenur Özmez, geçtiğimiz Haziran ayında, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Avrupa Şampiyonasında yine 61 kiloda ülkemizi temsil etmiş ve finalde Rus sporcu Zalina Totrova karşısında 10-2 önde iken bitime 30 saniye kala tuş olduğu için ikinci olmuştu.