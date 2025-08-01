Çorum FK’nın bugün Düzce’de, Topuk Yaylası Tesislerinde İran takımı Foolad FC ile 2 Ağustos Cumartesi günü yapacağı duyurulan hazırlık maçının iptal edildiği açıklandı. Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, saat 11.30’da oynanmak üzere planlanan hazırlık maçının elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

KAMP BİTİYOR

Arca Çorum FK, Bolu ve Düzce’de olmak üzere sezona hazırlık döneminde 4 özel maç yaparken, Esenler Erokspor’u 2-1 yenip, Manisa FK ile 0-0, Turan Tovuz ile de 1-0 berabere kaldı. Çorum ekibi, tek yenilgisini ise Bolu kampında Azerbaycan ekibi Zira FK’ya karşı 2-0’lık skorla aldı.

Öte yandan, Foolad FC maçının iptal olması üzerine Cumartesi sabah bir antrenman yapacak olan Arca Çorum FK, antrenmanla birlikte Düzce kampını tamamlayacak. Kırmızı-siyahlı takım, 5 Ağustos’tan itibaren kendi tesislerinde Amed maçına hazırlanacak. Arca Çorum FK ile Amed arasındaki sezonun ilk hafta maçı 10 Ağustos Pazar günü, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak.

Muhabir: Haber Merkezi