“Bizleri Kurban Bayramı’nın rahmet ve bereket dolu iklimine eriştiren Yüce Mevla’ya sonsuz şükürler olsun” diyerek Kurban Bayramı mesajı yayınlayan HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Yüce Yaradan’a olan teslimiyetimize, kardeşliğimize ve dayanışmamıza vesile olan bu mübarek günleri bir kez daha birlikte karşılamanın sevinç ve huzurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Sevdiklerimizle sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir bayram geçirme temennisinde bulunarak bayramın birlik, beraberlik, kardeşlik ve muhabbetimizi kuvvetlendirmesini Allah’tan dileyen Rektör Öztürk mesajında: “Büyüklerimizin hayır duası, küçüklerimizin neşesiyle Bayramın unutulmaz maneviyatını hep birlikte yaşayacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, Üniversitemizin kıymetli öğretim elamanları, idari personeli ve öğrencileri ile değerli aileleri başta olmak üzere Aziz Milletimizin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularla kutlarım. Yüce Mevla’dan bu Bayramın Ülkemize ve Âlem-i İslâm’a sağlık, huzur ve barış getirmesini niyaz ederim” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi