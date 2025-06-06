Muhtar Durmuş Çalar’ın organizesi ile Sorkoğlan Köyü Cemevi’nde düzenlenen etkinliğe yoğun katılım oldu.

Huzurlu, bereketli, sağlıklı, afetlerden ve kötü durumlardan uzak, aydınlık dolu günler geçirilmesi dileğiyle kurban kesilirken, ayrıca yağmur duası yapıldı.

Etkinliğe; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Haşim Atmaca, İl Genel Meclis Üyeleri; Ömer Boyraz, Atiye Yaşar, Sorkoğlan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Güngör Atak, Çobandivan Köyü Muhtarı Sinan Ergen, çevre köylerden bazı konuklar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Önceki dönem İl Genel Meclisi Üyesi Dede Haydar Erdem’in duaları eşliğinde huzur ve bereket duasına "amin" diyen köy halkı ve konuklar, lokma paylaşımında bulunarak muhabbet etti.

Editör: Haber Merkezi