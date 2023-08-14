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Çorum Belediyesi’nin “Sosyal Belediyecilik” alanında amacına ulaşan bir yatırımlarından birisi de Refakatçi Misafirhanesi oldu. Türkiye’ye örnek olan Refakatçi Misafirhanesi, özellikle şehir dışından gelen hasta ve yakınlarına zor günlerinde konaklama hizmeti vererek destek oluyor.

Çorum’daki hastanelere tedavi olmak amacıyla köylerden, ilçelerden ve civar illerden gelen hastalara ve bu hastaların yakınlarına hizmet veren misafirhane, 5 yıldızlı otel konforuyla konuklarına hizmet sunuyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gönül belediyeciliği çalışmaları kapsamında hayata geçirdikleri Refakatçi Misafirhanesi’nin 7/24 hizmet verdiğini belirterek “Çorum’umuza çevre il ve ilçelerden hasta ve hasta yakını geliyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için böyle bir hizmeti hayata geçirdik. “Kimsesizlerin kimsesi” düsturuyla hayata geçirdiğimiz misafirhanemiz, adeta şehrimizin dua kapısı oldu.” dedi.

Başkan Aşgın, misafirhanenin açıldığı günden bu yana 7 bini üzerinde misafiri ağırladığını açıklayarak “Gönlümüz de, misafirhanemizin kapısı da tüm vatandaşlarımıza açık.” diye konuştu.