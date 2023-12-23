Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ev sahipliğinde 6. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası İstişare Toplantısı yapıldı. SESOB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yarcımcısı Özgür Arzik, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nuray Çelik Ceylan, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Uzmanı Anıl Durmuş, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Samsun ve Çorum ile çevre illerdeki esnaf ve sanatkar odaları temsilcileri katıldı.



ESNAF SORUNLARINI AKTARDI

Esnafın sorunlarının konuşulduğu toplantıda, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile ilgili değişiklik talepleri not edildi. Esnaf odaları temsilcileri; yüksek vergi, borçlanma sorunu, yüksek sağlık sigortası primi, üretim maliyetlerin artışı, yakıt giderlerinin yükselmesi, kurumlar arası yasal ikilemler ve esnafın kar payı düşüşü gibi kronikleşmiş sorunları dile getirirken, ayrıca toplantıda söz alan ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, meslek odaları başta olmak üzere, Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerini aktardı.