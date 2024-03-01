Toplantıya Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, müftülük yetkilileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Ramazan ayı boyunca yapılacak yardımların koordinasyon ve iletişim içerisinde entegre olarak yapılması, dinamik bir şekilde tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak ihtiyaç sahibi kimsenin kalmaması konuları görüşülerek değerlendirildi.

Editör: HABER MERKEZİ