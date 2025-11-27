Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenen 25.İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında, hemşehrimiz Ramazan Karacif’in teknik direktörlüğünü yaptığı Türkiye, finalde Japonya’yı 2-1 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Türkiye, tarihi başarıya imza atarken, Ramazan Karacif ise milli takım kariyerinde üçüncü kupasını kazandı.

6 YILDA

2 ŞAMPİYONLUK

1 ÜÇÜNCÜLÜK

2017’den beri İşitme Engelliler Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Karacif, neredeyse katıldığı her uluslararası turnuvada kupa kaldırdı.

2018’de U21 Ümit Milli Takım’la Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ramazan Karacif, geçtiğimiz yıl ise A Milli Takım’la Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Önceki gün de Japonya’da İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan Türkiye, tarihinin en büyük başarısını elde etti. Bu tarihi başarının en büyük mimarlarından biri olan Sungurlulu teknik direktör Ramazan Karacif, şampiyonluğu Türk halkına armağan etti.

42 yaşındaki genç teknik adam yaptığı açıklamada, “2017’den bu yana işitme engelli futbol ailesinin bir parçasıyım, birçok farklı görevde bulundum. Teknik direktörlüğünü üstlendiğim bu takımın olimpiyat hazırlık süreci yoğun, fedakârca ve son derece verimli geçti.

Göreve başladığım ilk günden itibaren bana ve ekibime duyulan inançla olimpiyat şampiyonluğunu hedefledik. Ne mutlu bize ki ay-yıldızlı bayrağımızı Japonya'da en tepeye taşıdık ve en büyük spor organizasyonunda altın madalya kazandık. Bu şanlı ve tarihi zaferimiz milletimize armağan olsun” dedi.