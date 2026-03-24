Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında Çorum merkez ve ilçelerinde toplam 2 bin 867 konut inşa edilecek. Başvuru ücretini yatırarak projeye dahil olan ve ilk kez ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar ise kura tarihinin bir an önce duyurulmasını istiyor.

Ancak Çorum için kura çekilişi tarihi ve saati henüz resmi olarak açıklanmış değil. Daha önce farklı tarihler gündeme gelse de takvim netleşmedi ve yetkililerden yeni bir duyuru bekleniyor.

Öte yandan birçok ilde kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte konutların yapılacağı bölgeler de netlik kazanırken, Çorum’da kura tarihinin bile açıklanmamış olması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Yetkililer, kura çekilişinin önümüzdeki günlerde açıklanacak takvimle birlikte gerçekleştirilmesinin beklendiğini belirtirken, çekilişin noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacağı ifade ediliyor.

Kura sonucunda hak sahibi olacak vatandaşlar, sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.