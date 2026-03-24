Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ta bir helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmet ve minnetle andı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 17. sene-i devriyesini büyük bir hüzünle idrak ettiklerini belirten BBP Çorum İl Başkanı Yandım bir anma mesajı yayınladı.

Yandım, mesajında, Yazıcıoğlu’nun hayatının son anına kadar vatanı ve milleti için mücadele ettiğini belirterek, “İnançlı ve ilkeli siyasi mücadelesini sabırla ve kararlılıkla sürdüren şehit liderimizi büyük bir hüzünle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZ ÇOK DEĞERLİ

BİR EVLADINI KAYBETTİ”

Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatıyla Türk milletinin önemli bir değerini kaybettiğini vurgulayan BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, “Aziz milletimiz çok değerli bir evladını, siyasetimiz büyük bir Türk milliyetçisini, bizler ise yeri doldurulamayacak liderimizi kaybettik” diye konuştu.

Özkan Yandım, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatı boyunca sergilediği dik duruş ve milletine bağlılığıyla halkın gönlünde müstesna bir yer edindiğini ifade etti.

“İZİNDEN YÜRÜMEYE

DEVAM EDİYORUZ”

BBP teşkilatları olarak Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizdiği yolda ilerlediklerini belirten Yandım, milli ve manevi değerleri yaşatma kararlılığında olduklarını dile getirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun, “Zulüm Azrail olsa da hep Hakk’ı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir” sözleriyle hafızalara kazındığını hatırlatan Yandım, şehit liderin sadece parti için değil, Türk-İslam davasına gönül verenler için de önemli bir ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

BBP İl Başkanı Yandım, açıklamasında Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve Kaya İstektepe için de rahmet diledi.

Mesajının sonunda Özkan Yandım, “Rabbim bizlere de Muhsin Başkanımız gibi bir devlet adamı olmayı nasip etsin. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Muhsin Yazıcıoğlu şehadetinin 17. sene-i devriyesinde bugün sabah saatlerinde Ankara’da kabrinin bulunduğu Tâceddin Dergâhı’nda, daha sonra ise Grand Mercure Otel’de düzenlenen program ile anılacak.

