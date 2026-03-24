1982 yılında Çorum’da doğan Faruk Kaynak, meslek hayatı boyunca Türkiye’nin farklı illerinde önemli görevlerde bulundu. Kariyerine Van’ın Başkale ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak başlayan Kaynak, ardından sırasıyla Pazar, Merzifon, Bartın ve Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini üstlendi.

Daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Faruk Kaynak, son yayımlanan kararname ile Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Yayımlanan kararnameye göre, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Kocaman ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Muhabir: Haber Merkezi